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Beşiktaş, Sergen Yalçın ayrılığını resmen açıkladı

Beşiktaş, Sergen Yalçın ayrılığını resmen açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Siyah beyazlı ekipte son dönemde üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı. Yalçın, bugün başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifasını sunarken, yönetim istifayı kabul etti.Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın 'a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."


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