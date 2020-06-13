Beşiktaş, Şeref Bey'i andı Beşiktaş, kulübün futbol şubesinin kurucusu olan Ahmet Şerafettin Bey'i vefatının 87. yılında unutmadı.

Beşiktaş, kulübün futbol şubesinin kurucusu olan Ahmet Şerafettin Bey'i vefatının 87. yılında unutmadı.

Beşiktaş Kulübü'nün futbol şubesinin kurucusu olan Ahmet Şerafettin Bey'in vefatının 87. yılı sebebiyle siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden anma açıklaması yayımladı. Kulübün sitesinden yapılan anma açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Şubemizin Kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i Saygıyla Anıyoruz

Beşiktaşımıza futbolu getiren Ahmet Şerafettin Bey, 1894 yılında Beşiktaş Valide Çeşmesi Dibek Sokak, 14 numaralı evde dünyaya geldi.

Futbol Şubemizin kurucusu ve ilk santrforuydu Ahmet Şerafettin Bey. Bu özelliklerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk uluslararası hakemi olmayı da başaran Şeref Bey, Beşiktaşımıza daha sonra kendi adının verileceği Şeref Bey Stadı'nı kazandıran kişiydi.

Çırağan Sarayı'nın yanmadan önce bahçe olarak kullanılan alanını, futbol sahası ve stat yapılmak üzere hazineden, 100 yıllığına Kulübümüz adına kiralanmasını sağlamıştı.

Hüsnü Savman, Şeref Görkey, Hakkı Yeten, İmam Hayati, Eşref Bilgiç ve Mehmet Ali Tanman gibi muhteşem yetenekleri Siyah-Beyazlı renklere katarak Kara Kartal'ın en yükseğe uçmasına ön ayak olmuştu. Ancak yakalandığı korkunç hastalık onu aramızdan aldı. Şeref Bey, 13 Haziran 1933 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Futbol Şubemizin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i saygıyla ve minnetle anıyoruz."

(İHA)

Kaynak: İHA