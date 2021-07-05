Beşiktaş, Semt Kart uygulamasını hayata geçiriyor
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Beşiktaş, Semt Kart uygulamasını hayata geçiriyor

Beşiktaş, Semt Kart uygulamasını hayata geçiriyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Beşiktaşlı vatandaşlar Semt Kart ile birlikte alışverişini ilçenin esnafından yaparak hem kendileri daha avantajlı alışveriş yapmış olacak hem de Beşiktaş'ın esnafına katkıda bulunacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediyesi olarak esnafın durumuna dikkat çekmek için kampanyalar düzenlediklerini kaydederek şunları dile getirdi;

"Nisan 2019'dan bu yana mücadele ettiğimiz pandeminin hepimizin hayatına olumsuz etkileri oldu. Ama bazı kesimleri daha da kötü etkiledi. Ülkemizde küçük esnafın yüzde 65'i borçlar altında ezildi.

Biz Beşiktaş Belediyesi olarak istedik ki sizler mahallenizdeki esnaftan alışveriş yapın. Bu zor günlerde hep birlikte esnafımıza sahip çıktık.Şimdi de Beşiktaş'ta Semt Kart uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulamayla sizlere mahallenizde avantajlı alışveriş yapma imkanı sunuyoruz. Semt Kart'ınızla siz indirimlerden faydalanırken, esnafımızın pandemi sonrası güçlenmesine de katkı vermiş olacaksınız.

Beşiktaş'ta pandeminin yıkıcı etkilerini hep beraber ortadan kaldıracağız. Çünkü Beşiktaş'ta birlikte varız!"

Kaynak: Bültenler

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