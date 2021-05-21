Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar su kesintisi! 21 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar su kesintisi! 21 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar su kesintisi! 21 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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21 Mayıs Cuma Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kadıköy, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?

21 Mayıs Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar'da sular ne zaman gelecek?

21 MAYIS SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Gayrettepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.05.2021 08:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Ferahevler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.05.2021 08:47

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 21.05.2021 08:46

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

SU KESİNTİLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar su kesintisi! 21 Mayıs Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? - Haberler
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