Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi
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Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi.

Beşiktaş, şampiyonluk kupasını almak üzere Vodafone Park'a geldi.

Küçüksu'dan deniz yoluyla stada hareket eden siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, Kabataş'a ulaştı. Burada kendisini bekleyen takım otobüsüyle Vodafone Park'a hareket eden siyah-beyazlıları taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı. Takım otobüsü taraftarların yoğun ilgisi arasında stada vardı. Teknik heyet ve oyuncuları tribünde bulunan az sayıdaki taraftar şampiyonluk tezahüratlarıyla karşıladı.

Kupa töreni için saha ortasında kırmızı halının yer aldığı ve oyuncularla yöneticilerin oturacağı tribününde bulunduğu bir platform hazırlandı. Platformunu arkasında dev ekranda "Şampiyon Beşiktaş" yazısı da yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi
Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi
Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi
Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi
Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi
Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi
Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi
Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi
Siyah-beyazlı takım, Park'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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