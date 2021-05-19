Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
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Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı.

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.

Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah-beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.

Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarının Dolmabahçe'ye gelişi öncesinde Beşiktaş'ta bir araya geldi. Taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini sürdürdü.

Emniyet güçleri BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ve Vodafone Park çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet güçleri, Kabataş ve Beşiktaş yönünden taraftarların stada gidişini engelledi. Polis, Dolmabahçe'de toplanan az sayıdaki taraftarı da uzaklaştırdı.

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor
Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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