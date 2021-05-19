Beşiktaş, şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacak Açıklaması
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Beşiktaş, şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacak Açıklaması

Beşiktaş, şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacak Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kupa törenine taraftar alınamadığını ancak normalleşmeyle yeniden bir kutlama düzenleneceğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kupa törenine taraftar alınamadığını ancak normalleşmeyle yeniden bir kutlama düzenleneceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig şampiyonu futbol A takımının Vodafone Park'ta kupasını alacağı törenin, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında taraftardan yoksun olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Kazanılan şampiyonluğu taraftarlarla kutlayamamanın üzüntüsünün yaşandığının aktarıldığı açıklamada, "Salgın koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden camiamızın şüphesi olmasın." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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