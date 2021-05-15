Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Siyah-beyazlılar saha içinde büyük coşku yaşadı.

Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 84 yapan ve averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde ligi zirvede tamamlayarak şampiyon olan Beşiktaş, maçın ardından büyük coşku yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler gözyaşlarına boğuldu.

(Ali Gözeten/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı