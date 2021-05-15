Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
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Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor

Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanan Beşiktaş, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Siyah-beyazlılar saha içinde büyük coşku yaşadı.

Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 84 yapan ve averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde ligi zirvede tamamlayarak şampiyon olan Beşiktaş, maçın ardından büyük coşku yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler gözyaşlarına boğuldu.

(Ali Gözeten/ İHA)

Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaş, şampiyonluğu kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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