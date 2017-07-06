Başkan Fikret Orman: "Pepe bir dahaki şampiyonluk balosuna gelecek"



"Bu sezonun adı Vefa sezonu"



Şenol Güneş: "Rakiplerimizin hayalleri bizi yenmek"



Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş, şampiyonluğu görkemli bir balo ile kutladı.



Baloya başta Başkan Fikret Orman olmak üzere, Rahmi Koç, Serdar Bilgili, Murat Hazinedar, Mübariz Mansimov, Mircea Lucescu gibi önemli isimler, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular ile bir çok davetli katıldı.



FİKRET ORMAN: "PEPE BİR DAHAKİ ŞAMPİYONLUK BALOSUNA GELECEK"



Balo başlamadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Fikret Orman, "Yavaş yavaş yeni sezon hazırlıklarına başladık. Bugün eğlenme günümüz. Hakkettiğimizi düşünüyorum. Pepe bir dahaki şampiyonluk balosuna gelecek" dedi.



Balodaki kürsüde de bir konuşma yapan Orman, "Bu sezonun adı Vefa sezonu" ifadelerini kullandı.



"BU SEZONUN ADI VEFA SEZONU"



Fikret Orman şunları söyledi;



"Uzun bir sezon oldu. Çok sevindiğimiz çok üzüldüğümüz günler yaşadık. Şansla gelen şey şanssızlıkla gider. Arkasında doğru bir strateji korumak çok çalışkan bir teknik heyetin olduğu çok karakterli futbolcuların olduğu kulüp istikrarı yakalayabilir. Unutulmaması gereken bir şey var ki Beşiktaş taraftarları. Biz hep beraber geldiğimizden bu yana kol kola girerek bir başarı öyküsü yazmaya çalışıyoruz.



Bu başarıda birçok kişinin payı var. Bir tek biz değil. Biz büyük bir aileyiz. Tüm sponsorlarımıza bizimle burada oldukları için çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş olarak bize gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyuz.



Zor bir sezon oldu. İnşallah Allah daha güzel günler görmeyi nasip etsin. Allah tekrarını nasip etsin. Bana 'Efendi Beşiktaş ne demek' diye soruyorlar. Etrafınıza bakarsanız Efendi Beşiktaş'ı göreceksiniz. Efendi Beşiktaş, Beşiktaş demektir. İlk sene FEDA ile başladık. Sonra Gururlan ile devam ettik. Geçen sezon Efendi Beşiktaş yaptık. Önümüzdeki sezonun sloganı VEFA olsun diyoruz. Vefa Müdürümüze Allah rahmet eylesin. Elim bir olay yaşadık. Önümüzdeki sezonu ona adadık. İnşallah Vefa ile onun isminin de geçeceği bir sezon olur. Allah orada ölen arkadaşlarımıza da gani gani rahmet eylesin.



Bana destek veren tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma en az bizim kadar yorulan ailelerimize de çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."



ŞENOL GÜNEŞ: "RAKİPLERİMİZİN HAYALLERİ BİZİ YENMEK"



Siyah Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, "Yeni sezona mutlu bir şekilde girmek istiyoruz. Daha önce yaptıklarımızı yeniden yapmak istiyoruz. Rakiplerimiz de çok güçlü değerli. Onların bizi yenmek için hayalleri olduğunu biliyoruz. Ama bizim de kendi gerçeğimiz, kendimizi geçmek olacak. Sezona başlarken eğleneceğiz inşallah. Ondan sonra çalışmalara devam edeceğiz. Yeni sezona yeniden şampiyon olup, tekrar inşallah buraları görürüz" dedi.



"PEPE'NİN KARAKTERİ BELLİ BEŞİKTAŞ'IN GÜCÜNÜ ARTTIRACAKTIR"



Güneş, yeni transfer Pepe için "Pepe ile söylenecek bir şey yok. Kariyeri, futbol başarısı belli, oyuncu karakteri belli. Beşiktaş'ın gücünü arttıracaktır. Burada önemli olan takım büyüklüğü. Onun da takımın parçası olacağını düşünüyorum. Ona uygun da bir oyunca. Umarım faydalı bir oyuncu olur" diye konuştu.



Futbolculardan Caner, Gökhan Gönül ve Oğuzhan'ın açıklamaları ise şu şekilde:



Caner Erkin, "Bu şampiyonluğu taçlandırmaya geldik. İnşallah güzel eğleniriz. Sakatlığımı atlattım. Önümüzdeki günlerde görürsünüz. Pepe büyük bir futbolcu. İnşallah Beşiktaş'a yararlı olur"



Gökhan Gönül "Keyifli bir gün geçireceğiz. Pepe hoş gelmiş"



Oğuzhan Özyakup: "Bugün geçen sezonun başarısını kutlamak istiyoruz. Bizim için önümüzde zorlu bir kamp dönemi var. Bu sene de farklı olmayacak. Yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Beşiktaş'ta çok mutluyum."