Beşiktaş, şampiyonluğu doyasıya kutladı
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Beşiktaş, şampiyonluğu doyasıya kutladı

Beşiktaş, şampiyonluğu doyasıya kutladı
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Spor

Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta oyuncular ve teknik heyet, bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta oyuncular ve teknik heyet, bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Giydikleri 'Şampiyon Beşiktaş' tişörtleriyle orta noktada kenetlenen teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluğu doyasıya kutladı. Sahaya inen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi omuzlara alındı. Gürsel Aksel Stadyumu'na alınan Beşiktaşlı taraftarlar da o anları cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Siyah-beyazlı futbolcu ve teknik heyet, taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek burada da şampiyonluğu kutladı. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Hasic de koltuk değnekleriyle kutlamalara katıldı. Öte yandan, bazı Göztepeli futbolcular, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahayı terk etmeyerek Beşiktaşlı futbolcuların bayrak dikmemesi için orta sahada bekledi. Müsabakanın sona ermesiyle birlikte stat hoparlörlerinden Göztepe marşları çalındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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