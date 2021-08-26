Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? Şampiyonlar Ligi kimler, hangi torbada yer alacak? Beşiktaş kaçıncı torbada?

Beşiktaş kaçıncı torbada? Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'ın oynanan playoff'lar sonrasında hangi torbada yer alacağı belli oldu. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? Şampiyonlar Ligi kimler, hangi torbada yer alacak? Beşiktaş kaçıncı torbada? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte Şampiyonlar Ligi kura torbalarında yer alacak takımlar!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı torbada yer alacağı oynanan playoff mücadeleleri sonrası belli oldu. Bu bağlamda internette en çok araştırılan "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacak? Şampiyonlar Ligi kimler, hangi torbada yer alacak? Beşiktaş kaçıncı torbada? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler?" soruları oldu. İşte temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde katılacağı torba ve muhtemel rakipleri...

BEŞİKTAŞ KAÇINCI TORBADA?

Monaco ile eşleşen Shaktar Donesk ve Brondby ile eşleşen Salzburg takımlarından birisinin playoff mücadelelerinde elenmesi halinde Beşiktaş 3. torbadan kuraya katılacaktı. Ancak Monaco ile berabere kalan Shaktar Donesk ve Brondby'i 2-1 yenen Salzburg'un yollarına Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek olmasından dolayı temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kuralarına 4. torbadan katılacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ!

1. TORBA

Atletico Madrid

Bayern Münih

Chelsea

Lille

Manchester City

Inter Milan

Sporting Lisbon

Villarreal

2. TORBA

Barcelona

Borussia Dortmund

Juventus

Manchester United

Liverpool

PSG

Real Madrid

Sevilla

3. TORBA Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Atalanta

Ajax

Benfica

Leipzig

Porto

Shakhtar Donetsk

Salzburg

Zenit

4. TORBA