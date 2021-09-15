Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
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BBC

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu

BBC - Haberler | Spor
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu

Üç yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u konuk etti.

Üç yıl aradan sonra Uefa Şampiyonlar Ligi'ne dönen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'u konuk etti.

C Grubu ilk maçında Beşiktaş, karşılaşmada 2-1 mağlup oldu.

Borussia Dortmund'un gollerini 20'nci dakikada Bellingham ve 45+3'üncü dakikada Haaland atarken Beşiktaş'ın mücadeledeki tek golü 90+4'üncü dakikada Montero'dan geldi.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu mücadelede forma giyemedi.

Beşiktaş, Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşmada bu sezon ilk kez gol yedi. Şu ana kadar Süper Lig'de dört karşılaşma oynayan siyah beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ın C Grubu'ndaki rakipleri, Almanya'da Borussia Dortmund, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Sporting Lisbon.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

BBC
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