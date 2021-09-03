Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurdu
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurdu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurdu
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Son gün Barcelona'dan Miralem Pjanic kiralandıŞampiyonlar Ligi listesinde eksik yokAdem Ljajic'in sözleşmesi feshediliyorALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Transferde oldukça hareketli bir dönem yaşayan Beşiktaş, tam 12 oyuncu alarak lig ve Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturdu.

Son gün Barcelona'dan Miralem Pjanic kiralandı

Şampiyonlar Ligi listesinde eksik yok

Adem Ljajic'in sözleşmesi feshediliyor

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Transferde oldukça hareketli bir dönem yaşayan Beşiktaş, tam 12 oyuncu alarak lig ve Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturdu. Bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteklerinin tamamını gerçekleştirdi. Ghezzal ve Roiser'in bonservislerini alan Beşiktaş yönetimi, geçen sezon kiralık oynayan Montero'yu da yeniden kadrosuna kattı. Dış transferde dünyaca ünlü isimlere yönelen siyah-beyazlılar Teixeria, Batshuayi, Pjanic gibi futbolcuları alarak büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş, yerli futbolcu olarak da Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Umut Meraş ve Mert Günok'u transfer etti.

SON GÜN BARCELONA'DAN MİRALEM PJANİC KİRALANDI

Siyah-beyazlılar transfer döneminin en hareketli ve stresli anlarını ise UEFA'ya listenin verileceği son gün yaşadı. Gedson Fernandes, Elneny gibi isimler güncelliğini korurken bir anda gündeme gelen, Barcelona'nın 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in transferi, adeta zamana karşı yarışla sonuçlandı. Barcelona ile hızlı bir şekilde kurulan ve sonuca bağlanan evrak alışverişinin ardından akşam 21.30'da Bosna'dan özel uçakla yola çıkan Pjanic, 22.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına indi. Buradan doğrudan Altunizade'deki hastaneye giden Bosnalı oyuncu, sağlık kontrolünden sonra da TFF tescil bürosuna geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ da TFF tescil bürosuna gelerek gelişmeleri bizzat takip etti. Tüm evrak işlemlerinin bitmesinden sonra Pjanic ile ıslak imzalı sözleşme imzalandı ve oyuncu UEFA Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE EKSİK YOKPjanic'in transferinin ardından Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi listesini sürenin bitmesine dakikalar kala güncelledi. Siyah-beyazlıların, Şampiyonlar Ligi için verdiği liste şu futbolculardan oluşuyor: "Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentine Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup,  Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeria."ADEM LJAJİC'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

Öte yandan siyah beyazlılar kadro dışı bıraktığı oyunculardan Adem Ljajic ile sözleşmenin feshi konusunda anlaşma aşamasına geldi. Bir yıl daha kontratı bulunan Sırp oyuncu ile ilgili işlemlerin bitmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Ljajic ile Fatih Karagümrük, PAOK ve Verona gibi kulüplerin ilgilendiği öğrenildi. Ayrıca Jeramain Lens ile de fesih görüşmeleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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