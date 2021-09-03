Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya bildirdiği kadroyu açıkladı.

Beşiktaş, 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Miralem Pjanic, 25 kişilik kadroda yer aldı. Öte yandan yıldız futbolcunun Beşiktaş'ta 15 numaralı formayı giyeceği de belli oldu. Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Lecce'de kiralık olarak geçiren Güven Yalçın'ı ise UEFA'ya bildirmedi.

Siyah-beyazlı takımın açıkladığı 25 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Fransisco Montero, Josef de Souza, Kevin NKoudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş, Alex Teixeira."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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