Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Pjaniç, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda var mı? Beşiktaş CL Kadrosunda hangi isimler yok?
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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Pjaniç, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda var mı? Beşiktaş CL Kadrosunda hangi isimler yok?

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Pjaniç, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda var mı? Beşiktaş CL Kadrosunda hangi isimler yok?
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Ajax, Borussia Dortmund, Sporting Lisbon ile aynı grupta yer alan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak isimler araştırılmakta. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Pjaniç, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda var mı? Beşiktaş CL Kadrosunda hangi isimler yok? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi isimler var? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosuna kimleri kaydetti, kimleri kaydetmedi?

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirmesine saatler kala dünyaca ünlü yıldız oyuncu Miralem Pjanic ile anlaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan isimler merak edilmekte. Futbol seveler konu ile ilgili internette "Pjaniç, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda var mı? Beşiktaş CL Kadrosunda hangi isimler yok? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi isimler var? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosuna kimleri kaydetti, kimleri kaydetmedi? Pjaniç Şampiyonlar Ligi'nde oyacak mı?" gibi soruların cevabını aratmakta. Detaylar Haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund, Ajax, Sporting Lizbon gibi kulüplerle mücadele verecek olan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde;

Kale

  • Ersin Destanoğlu
  • Mert Günok

Defans

  • Valentin Rosier
  • Rıdvan Yılmaz
  • Francisco Montero
  • Welinton de Souza
  • Domagoj Vida
  • Fabrice N'Sakala
  • Umut Meraş
  • Serdar Saatçi

Orta Saha Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

  • Miralem Pjanic
  • Rachid Ghezzal
  • Salih Uçan
  • Josef de Souza
  • Atiba Hutchinson
  • Oğuzhan Özyakup
  • Gökhan Töre
  • Alex Teixeira
  • Necip Uysal
  • Mehmet Topal
  • Can Bozdoğan
  • Kevin Nkoudou

Forvet

  • Michy Batshuayi
  • Cyle Larin
  • Kenan Karaman

PJANİC ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYANAYACAK MI?

Kadroyu açıklamasına saatler kala Barcelona'dan transfer işlemleri gerçekleşen Miralem Pjanic Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedildi. Bu nedenle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA KİMLER YOK?

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Adem Ljajic ve Güven Yalçın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almamakta. Bu nedenle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde forma giyemeyecekler.

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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Pjaniç, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda var mı? Beşiktaş CL Kadrosunda hangi isimler yok? - Haberler
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