Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Pjaniç, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda var mı? Beşiktaş CL Kadrosunda hangi isimler yok?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Ajax, Borussia Dortmund, Sporting Lisbon ile aynı grupta yer alan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alacak isimler araştırılmakta. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Pjaniç, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda var mı? Beşiktaş CL Kadrosunda hangi isimler yok? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi isimler var? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosuna kimleri kaydetti, kimleri kaydetmedi?

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirmesine saatler kala dünyaca ünlü yıldız oyuncu Miralem Pjanic ile anlaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer alan isimler merak edilmekte. Futbol seveler konu ile ilgili internette "Pjaniç, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda var mı? Beşiktaş CL Kadrosunda hangi isimler yok? Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda hangi isimler var? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kadrosuna kimleri kaydetti, kimleri kaydetmedi? Pjaniç Şampiyonlar Ligi'nde oyacak mı?" gibi soruların cevabını aratmakta. Detaylar Haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund, Ajax, Sporting Lizbon gibi kulüplerle mücadele verecek olan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde;

Kale

Ersin Destanoğlu

Mert Günok

Defans

Valentin Rosier

Rıdvan Yılmaz

Francisco Montero

Welinton de Souza

Domagoj Vida

Fabrice N'Sakala

Umut Meraş

Serdar Saatçi

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Miralem Pjanic

Rachid Ghezzal

Salih Uçan

Josef de Souza

Atiba Hutchinson

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Alex Teixeira

Necip Uysal

Mehmet Topal

Can Bozdoğan

Kevin Nkoudou

Forvet

Michy Batshuayi

Cyle Larin

Kenan Karaman

PJANİC ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYANAYACAK MI?

Kadroyu açıklamasına saatler kala Barcelona'dan transfer işlemleri gerçekleşen Miralem Pjanic Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydedildi. Bu nedenle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNDA KİMLER YOK?

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Adem Ljajic ve Güven Yalçın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almamakta. Bu nedenle Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde forma giyemeyecekler.