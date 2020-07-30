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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için tüm şartları zorlayacak

Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men cezasının CAS'tan geri dönmemesi üzerine önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transferde tüm şartları zorlayacak.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için tüm şartları zorlayacak
30.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:38

Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men cezasının CAS'tan geri dönmemesi üzerine önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, transferde tüm şartları zorlayacak. Siyah-beyazlılarda ilk hedef önemli bir golcüyü kadroya katmak.

Beşiktaş'ta hareketli günler başlıyor. N'Sakala'yı kadrosuna katan, Wellinton'la anlaşmaya varan Beşiktaş, Alanyaspor Yönetimi'yle el sıkışmak için pazarlığa başladı. Bu 2 ismi kadrosuna dahil edecek olan siyah-beyazlılar, ardından forvet transferi için düğmeye basacak. Listesinde birçok isim olan Beşiktaş, bugün gelen haberle bu oyuncuların bazılarını eledi. Forvet transferi için Sandro Wagner'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu futbolcu için girişimlerini hızlandıracak.

Tüm şartlar zorlanacak

Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edilme kararının CAS'tan dönmemesi üzerine önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, önemli transferler yaparak ön elemeyi geçmek istiyor. Gruplara kalması halinde 20 milyon Euro'ya yakın bir kazanç elde edecek olan siyah-beyazlılar, aynı zamanda son yıllarda topladığı puanlarla da seri başı olacak. Tüm bu etkenleri göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi, transferde de taktik değiştirdi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istediği isimleri, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşerek yeniden değerlendirecek olan idareciler, bonservisi elinde olan ses getirecek isimleri kadroya katmak için girişimlere başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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