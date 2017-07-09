Beşiktaş, Salonda Çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda oyuncular değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yaptı. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.



Antrenmana Pepe, Quaresma ve Talisca katılmadı.



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL