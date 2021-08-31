Beşiktaş salonda çalıştı
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Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda; güç, denge ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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