Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.