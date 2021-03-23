Beşiktaş salonda çalıştı
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Beşiktaş salonda çalıştı

23.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:16
Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, stretching çalışması ile sona erdi.Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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