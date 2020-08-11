Beşiktaş, salonda çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
11.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:22
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, salonda bir çalışma gerçekleştirdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda oyuncular, değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması üzerinde durdu.
Siyah-beyazlı takım, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA