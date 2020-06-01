Beşiktaş, salonda çalıştı Beşiktaş, Süper Lig hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Süper Lig hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı ve üç grup halinde gerçekleştirildi. Antrenman, salonda yapılan ısınma çalışmaları ile başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak uygulandı. Çalışmalar, her grup için bir saate yakın sürdü.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA