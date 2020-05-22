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Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.

Beşiktaş salonda çalıştı
22.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:23

Beşiktaş Futbol Takımı, hazırlıklarını salon çalışmalarıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın üç grup halinde yapıldığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonların uygulandığı aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.

Kaynak: AA

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