Beşiktaş salonda çalıştı

06.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:58

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına bu sabah kamp yaptığı otelin salonundaki antrenmanla devam etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, bugün kamp yaptığı otelin salonunda çalışma gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların basına kapalı idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman 2 grup halinde salonda yapılan ısınma çalışması sonrası, bisiklet ve istasyonlardan oluşan parkurda devam etti. Futbolcular değişmeli olarak denge, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Antalya kampındaki devre arası çalışmalarına yarın devam edecek.