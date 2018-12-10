Beşiktaş Saldırısında Şehit Olan Polis Memuru Kabri Başında Anıldı

İstanbul Beşiktaş'ta iki yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisi Murat Yılmaz, Muş'taki kabri başında anıldı.

Şehit polis memuru Yılmaz için Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Yılmaz'ın meslektaşları ile şehit ve gazi yakınlarının katıldığı programda, şehit Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Asya, Murat Yılmaz'ın terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olmasının yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.

Yılmaz'ın ailesinin acısını paylaştıklarını belirten Asya, bütün şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş ise 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen saldırıda Murat Yılmaz'ın şehit olduğunu anımsatarak, "Şehidimizin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuduk. Ailenin acısını paylaştık. Tüm şehitlerimize dua ettik. Bu acıya ortak olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından anma programına katılanlara lokum dağıtıldı.