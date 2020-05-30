Beşiktaş Sahili çöplüğe döndü(havadan fotoğraflarla)
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Beşiktaş Sahili çöplüğe döndü(havadan fotoğraflarla)

İSTANBUL Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.

Beşiktaş Sahili çöplüğe döndü(havadan fotoğraflarla)
30.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:39
İSTANBUL Boğazı'nda Ortaköy ve Arnavutköy sahil şeridinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.

Beşiktaş, Ortaköy ve Arnavutköy sahilinde deniz üzerinde biriken çöp tabakaları görenlerin tepkisine neden oldu. İstanbul Boğazını kullanan gemilerden ve çevredeki insanlar tarafından atılan çöplerin kıyıya vurmasıyla Ortaköy ve Arnavut Sahilinde çirkin görüntüler oluştu. İstanbul Boğazı üzerinde oluşan kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında da artış yaşandığı belirtildi.  

İhbar üzerine gelen belediye ekipleri çalışma yaptı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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