Beşiktaş'ta eski başkan ve yönetici Hüseyin Yücel, Galatasaray maçına yabancı hakem atanmaması üzerine açıklama yaptı. Yücel, "Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür. Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş!" ifadelerini kullandı. Beşiktaş sahaya çıkmayacak mı? Beşiktaş Galatasaray maçı oynanmayacak mı?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI OYNANMAYACAK MI?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hüseyin Yücel, Beşiktaş'a derbiye çıkmamasını önerdi.

Hüseyin Yücel yaptığı paylaşımda, "122 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır. Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz. Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez. Biz Beşiktaş'ız...Gerektiğinde hakemi de yeneriz! Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar. Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş." dedi.

Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.