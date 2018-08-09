Beşiktaş Sahasında LASK Linz'i Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz ekibini konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz ekibini konuk edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. 2. tur ön elemesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı eleyen Kara Kartal, bu turu geçmesi halinde play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU:
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Oğuzhan, Cyle Larin
LAST LINZ: Schlager, Pogatetz, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Ranftl, Goiginger, Tetteh, Freiser
YORUMLAR (3)
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Daha başlamadan çamur atiyorsunuz Başarılar BeşiktaşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BeşiktaşCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kalede handigap var. . .Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır