Beşiktaş Sahasında LASK Linz'i Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz ekibini konuk edecek. İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. 2. tur ön elemesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı eleyen Kara Kartal, bu turu geçmesi halinde play-off'ta Nordsjaelland-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU:

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Oğuzhan, Cyle Larin

LAST LINZ: Schlager, Pogatetz, Trauner, Ramsebner, Ullmann, Michorl, Holland, Ranftl, Goiginger, Tetteh, Freiser