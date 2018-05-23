Beşiktaş Sağ Bek Adayını Almanya'da Buldu: Sakai

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'le önceki gün bir toplantı gerçekleştiren Başkan Fikret Orman ve transferden sorumlu Asbaşkan Umut Güner'in, izleyecekleri yol haritasını belirlediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının en az 5 yeni transfer istemesi sonrasında düğmeye basan Kara Kartal, kulübün gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer almayacak olmasından dolayı mali olarak sıkıntıda bulunması sebebiyle gözünü maliyeti düşük isimlerin üzerine dikti.

GEÇEN YIL DA GÜNDEMDEYDİ

Andreas Beck'in geçen sezon takımdan ayrılmasının ardından Gökhan Gönül'ün sağ bek hattındaki yükü tek başına sırtlanamamasını göz önünde bulunduran yönetim, Güneş'in talebi doğrultusunda bu hattı güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar'ın, bu doğrultuda kulübün gündemine geçen yıl da gelen Gotoku Sakai'yi aldı. 3 sezondur forma giydiği Almanya temsilcisi Hamburg'la sözleşmesi sona eren Japon futbolcunun boşta olmasının, transfer konusunda yönetimin iştahını kabarttığı öğrenildi.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALIYOR

Fanatik'in haberine göre; gelecek ay Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda yer alacak Japonya'nın aday kadrosunda yer alan Gotoku Sakai, sağ bek hattına ek olarak sol bek ve ön libero da da forma giyebiliyor. Hamburg formasıyla geçen sezon 29 maça çıkan tecrübeli futbolcu, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Başarılı ismin de kulübünün Almanya İkinci Ligi'ne düşmesi sebebiyle sözleşme yenilemeyip ayrılığa sıcak baktığı ve Beşiktaş'a yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.