SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlılar, sabahki idmanda 5'e 2 çalışması sonrası gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkurda, denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde akşam yapılan antrenman ise kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Sonrasında pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı
SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı
SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı
SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı
SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı
SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı
SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı
SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinin tümü aynı anda paylaşım yaparak taraftarları aşı olmaya çağırdı
Süper Lig ekiplerinin tümü aynı anda paylaşım yaparak taraftarları aşı olmaya çağırdı
Galatasaraylı taraftar, Gomis'ten Ghezzal transferi için yardım istedi! Fransız yıldızdan cevap gecikmedi
Galatasaraylı taraftar, Gomis'ten Ghezzal transferi için yardım istedi! Fransız yıldızdan cevap gecikmedi
Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi
Beşiktaş'ın kondisyonerinden Galatasaray'a sürpriz Ghezzal tepkisi! Paylaşımını apar topar sildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Kadir Doğulu Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Burak Elmas Mehmet Topal Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Beşiktaş sabah kuvvet, akşam taktik çalıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 20:47:38. #1.15#

title