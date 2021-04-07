Beşiktaş rövanşı vermedi!
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Beşiktaş rövanşı vermedi!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş rövanşı vermedi!

Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken 2 maç aradan sonra kazandı ve ilk yarıda yenildiği rakibini mağlup etti.

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Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi
Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi

Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken 2 maç aradan sonra kazandı ve ilk yarıda yenildiği rakibini mağlup etti.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş; Cenk Tosun, Ghezzal ve N'Koudou'nun golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, 2 maç aradan sonra 3 puana uzandı ve zirve yarışında hata yapmadı. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan mücadelede rakibine 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, bu sonuçla rövanşı da almış oldu. Ligin ilk yarısında Konyaspor, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarından puansız ayrılan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ikinci yarıda oynadığı maçlarda ise rakiplerine puan kaptırmadı. İlk yarıda mağlup olduğu bütün rakipleri karşısında ligin ikinci yarısında 3 puana uzanmayı başaran Beşiktaş, rövanşları da almış oldu.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!
Beşiktaş rövanşı vermedi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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