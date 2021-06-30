Beşiktaş, Rosier'de sona yaklaştı
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Beşiktaş, Rosier'de sona yaklaştı

Beşiktaş, Rosier'de sona yaklaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Valentin Rosier konusunda Sporting'le anlaşmaya çok yaklaştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Valentin Rosier konusunda Sporting'le anlaşmaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlıların hedefi, 5 Temmuz'da yapılacak olan ilk antrenmana kadar transferi bitirmek.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, transferde de ince eleyip sık dokuyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk hedef Rosier ve Ghezzal konusunda mutlu sona ulaşmak ve forvet transferini noktalamak. Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan'la anlaşan siyah-beyazlılar, Kenan Karaman konusunda da son pürüzleri giderip imzaları atmak istiyor. Forvet hattı için Diego Costa ve Mitrovic'i gündemine alan Beşiktaş, Rosier konusunda ise mutlu sona yaklaştı.

ROSİER'İN TAVRI ETKİLEDİ

Lazio, Marsilya ve Celtic'in gündemine gelen Fransız futbolcu, Beşiktaş'ta oynamak istediğini Portekiz kulübünün yetkililerine iletti ve Sporting Lizbon da transfer konusunda bu doğrultuda hareket etti. Sporting ile pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş, önümüzdeki günlerde bu transferi bitirmek ve 5 Temmuz'da yapılacak olan antrenmana Rosier'i yetiştirmek istiyor. Bu futbolcuyla ilgilenen Celtic, oyuncunun Beşiktaş'a gitmek istemesi nedeniyle görüşmeleri noktaladı ve başka isimlere yöneldi.

(Bozhan Memiş/İHA)

Beşiktaş, Rosier'de sona yaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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