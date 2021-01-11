Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
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Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

11.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:06
Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasına Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasına Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan Hatayspor maçında forma giyen oyuncular, sahada yapılan rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, yarın saat 12: 00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Rizespor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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