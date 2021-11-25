Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sağ uyluk arka adelesinde hissettiği ağrıdan dolayı tedbir amaçlı Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sağ uyluk arka adelesinde hissettiği ağrıdan dolayı tedbir amaçlı Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sağ uyluk arka adelesinde hissettiği ağrıdan dolayı tedbir amaçlı Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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