Beşiktaş, Real Madrid'in Kalecisi Kiko Casillas İçin Girişimlere Başladı

Fabri'nin takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş, Real Madrid'in tecrübeli kalecisi Kiko Casillas'ın transferi için girişimlere başladı.

A Spor'un haberine göre; Fabri'nin İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transferinin ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in İspanyol file bekçisi Kiko Casillas için girişimlere başladı.

2015 YILINDA REAL MADRID'E TRANSFER OLMUŞTU

Real Madrid altyapısından yetişen Casillas, 2007 yılında Espanyol tarafından kiralandı ve ilk La Liga maçına Espanyol formasıyla çıktı. 2008 ila 2015 yılları arasında Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi 2015'in Temmuz ayında Real Madird ile 5 yıl için 6 milyon Euro'luk sözleşme imzaladı.

İspanyol deviyle geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçta forma giyen Casillas bu maçlarda 50 gol yedi.