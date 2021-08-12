Beşiktaş, Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
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Beşiktaş, Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Cezayirli yıldız, geçtiğimiz sezon 8 gol ve yaptığı 18 asistle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile yeni sözleşme imzaladı
Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya...
Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal'ın bonservisinin Leicester City'den 3 milyon avro karşılığında alındığını ve oyuncuyla da 3+1 yıllık anlaşmaya...
Son Dakika: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek
Son Dakika: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta! 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek
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