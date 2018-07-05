Beşiktaş, Quaresma İçin Gelen 9 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti

Beşiktaş, Portekizli futbolcusu Quaresma için Çin'den gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın adı Çin kulüpleriyle anılmaya devam ediliyor. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Quaresma'nın 4 Çin kulübünün kıskacında olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

12 MİLYON EURODAN AŞAĞI BIRAKILMAYACAK

Quaresma için şu ana kadar yapılan en yüksek teklifin 9 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin 12 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmediği öne sürüldü.

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (12)

Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.