Beşiktaş, Quaresma İçin Gelen 9 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
Beşiktaş, Portekizli futbolcusu Quaresma için Çin'den gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın adı Çin kulüpleriyle anılmaya devam ediliyor. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Quaresma'nın 4 Çin kulübünün kıskacında olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
12 MİLYON EURODAN AŞAĞI BIRAKILMAYACAK
Quaresma için şu ana kadar yapılan en yüksek teklifin 9 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin 12 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmediği öne sürüldü.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (12)
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Beşiktaş ADAMI paraya satmaz! Siz renkliler ise para için herşeyi yaparsınız! Farkımız bu!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Oğuzhan 150milyon euroydu beğenmezler tabiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yalan be o para gelecek fikret kendi jeti ile götürürCevap Yaz Yayından Kaldır
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Q7 giderse bizde gideriz. (kartallar)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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renkliler dert etmeyın patlarsa bızde patlar sızeneCevap Yaz 3 Yayından Kaldır