Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçında taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."