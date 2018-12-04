Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Beşiktaş ve yönetici Metin Albayrak, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçında taraftarların neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.12.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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YORUMLAR (8)

  • HIRBO:
    FİKO ALLEM EDER KALLEM EDER KULÜPLER BİRLİĞİNİ GİZLİ TOPLAR İŞİN İÇİNDEN SIYRILIR
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  • KARTAL:
    Arkadaş ne PFDK''sı, binlerce taraftarın birarada olduğu bir yerde ufak tefek küfürler mutlaka olacaktır. Bu PFDK futbolu bitirmeye kararlı.
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  • BEŞİKTAŞ1903:
    Beşiktaşa haksız ceza veriyorlar sırf conconların gönlü olsun diye. cinconsporu kapatın bakın Türk futbolu nasıl ilerliyor. bu fransız takımının kuruluş amacı Türk futbolunu bitirmek
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  • AUGSBURGLU:
    Aklı sıra göz boyamaca yapıyor tüpcü bizde yedik, sen ve senin gibiler Türk futbolunun katilidir tüpçü,
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