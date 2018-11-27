Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Beşiktaş, taraftarların neden olduğu olaylar, idareci Ali Naibi ise 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 24.11.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi RIZA ALİ NAİBİ'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."