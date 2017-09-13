Beşiktaş, Porto Maçına Hazır

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto ile deplasmanda yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Beşiktaş, yarın TSİ 21.45'de deplasmanda Porto ile Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçını oynayacak.



(İHA)