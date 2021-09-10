Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim

Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzuru ve güvenliği için okulların çevresinde sıkı önlem aldı.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzuru ve güvenliği için okulların çevresinde sıkı önlem aldı. Denetimlerde vatandaşların GBT'lerini sorgulayan polis, şüpheli gördükleri araçları da durdurdu.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından emniyet güçleri de mega kentteki okulların çevresinde önlem ve denetimlere başladı. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliği için ilçe genelindeki okulların çevresinde aldığı önlemlerle adeta kuş uçurtmuyor. Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde denetim yapan ekipler, vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yaparak şüpheli gördükleri araçları da durdurdu.

Beşiktaş polisinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim
Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu
24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Kylie Jenner Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Max Meyer Okay Yokuşlu Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Beşiktaş polisinden okul çevrelerinde sıkı denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:02:46. #1.15#

title