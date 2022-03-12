Beşiktaş - Pınar Karşıyaka basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka ne zaman, hangi tarihe ertelendi? - Haberler

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Beşiktaş - Pınar Karşıyaka basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka ne zaman, hangi tarihe ertelendi?

Haberler.com - Gündem
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Beşiktaş - Pınar Karşıyaka basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka ne zaman, hangi tarihe ertelendi?

Türkiye Basketbol Federasyonu bu hafta oynanacak karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. Bu hafta oynanacak maçlardan birisi de Beşiktaş - Pınar Karşıyaka oldu. Peki, Beşiktaş - Pınar Karşıyaka basketbol maçı yok mu, ertelendi mi, maç neden ertelendi? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka ne zaman, hangi tarihe ertelendi? İşte bilgiler...

Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta başlıyor? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı iptal mi edildi? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka ertelendi mi? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka basketbol maçı yok mu, neden yok? Beşiktaş - Pınar Karşıyaka ne zamana, hangi tarihe ertelendi?

Beşiktaş - Pınar Karşıyaka basketbol maçı bugün 12 Mart Cumartesi saat 15:30'da oynayacaktı. Fakat yoğun hava şartları nedeniyle maç ileriki tarihe ertelendi. Maç bugün oynanmayacak. Ayrıca ligdeki diğer basketbol maçları da oynanmayacak.

Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı kar yağışı nedeniyle ertelenmişti. Beşiktaş - Pınar Karşıyaka maçı ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın ne zaman oynanacağı henüz belli olmadı.

Maç, İstanbul'da, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

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