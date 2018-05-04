Türkiye Kupası Maçına Çıkmayan Beşiktaş, Savunmasını PFDK'ya Gönderdi
Ziraat Türkiye Kupasındaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna savunmasını gönderdi.
Karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan ve TFF tarafından verilen kararla dün akşam 57'nci dakikadan itibaren tekrar oynanması gereken Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, bu sabah Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Kupası müsabaka statüsüne göre hükmen 3-0 mağlubiyet, kupadan men, bu sezonki kupa kazancının geri verilmesi ve önümüzdeki sezon kupadan men edilmesi cezalarını alması beklenen siyah beyazlılar, gün içinde PFDK'ya savunmasını gönderdi.
"MEN CEZASI BU SEZONU KAPSASIN"
'Haksız ve hukusuz kararlar karşısında Beşiktaş'ın dik bir duruş sergileyerek maça çıkılmadığının' öne çıkartıldığı savunmada eylemlerin kupanın son aşamasında yapıldığı için kazanılan para haklarının geri alınmaması talep edildi. Yine kupanın marka değerinin yükseltilmesi esas alınarak men cezasının da sadece bu sezonu kapsaması gerektiği belirtildi.
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sikebahce hirsizbahce finala cikmanizi tff ye borclusunuz.Cevap Yaz 12 8 Yayından KaldırMUHASEBE: YILDIRIM DEMİRÖREN BAŞKAN OLDUĞUNDAN BERİ LİG BEŞİKTAŞA PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR. SİZE BU KADAR İHTİMAM GÖSTERİLİRKEN BİRŞEY DEMİYORSUNUZDA TARAFTARI KIŞKIRTAN VE OLAY ÇIKMASINI SAĞLAYANLARI HAKLI GÖRÜYORSUNUZ YA İŞTE BUNA GÜLÜNÜR. MADEM BÜYÜK TAKIMSINIZ, MADEM BİLEĞİNİZİN HAKKIYLA GELDİNİZ BU GÜNLERE, ÇIKSAYDI TAKIMINIZ MAÇA.2 4 Yayından KaldırCAVALERA: Maça cıksaydınızda söze borçlu olsaydık??????4 2 Yayından Kaldır
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Ayıptır ya. Fener oynamadan kupa alacak. Bu kadar acizmi bu fener. Ama bakıyorumda aciz. Hani diyorsunuz ya bizim şanlı tarihimiz var, yok yok sadecce şaibeli ve yalanlarla dolu bir tarihiniz var FENERBAHÇE. . . .Cevap Yaz 14 9 Yayından KaldırNİLAY MERVE: bilip bilmeden konuşmaTüm 16 yorumu okumak için tıklayın2 6 Yayından Kaldır