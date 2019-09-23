Beşiktaş Park'ta 'Yönetim istifa' sesleri

23.09.2019 21:31

Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinde konuk ekibinin golünden sonra tribünler Beşiktaş Yönetimi'ni protesto etti ve 'Yönetim istifa' diye bağırdı.



Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ederken tribünlerin yönetime tepkisi vardı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş Yönetimi'ni istifaya davet eden siyah-beyazlı tribünler, Başakşehir'in 54. dakikada gelen golünün ardından toplu halde 'İstifa' diye tempo tuttu. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca Başkan Fikret Orman'ı hedef alarak 'Fikret gol gol gol' tezahüratı da yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA