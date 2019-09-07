Beşiktaş Park'ta her koltuğa bir Türk bayrağı

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Andorra ile karşılaşacağı Beşiktaş Park'ta taraftarların oturacağı koltuklara Türk bayrağı konuldu.

07.09.2019 20:29
Beşiktaş Park'ta her koltuğa bir Türk bayrağı

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Andorra ile karşılaşacağı Beşiktaş Park'ta taraftarların oturacağı koltuklara Türk bayrağı konuldu. Maçın başlama düdüğü ile birlikte statta Türk bayraklarıyla adeta bir şölen yaşanacak.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında bu akşam saat 21.45'de Beşiktaş Park'ta Andorra ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele öncesi maçın oynanacağı stadın her bir koltuğu Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı-beyaza bürünen Beşiktaş Park'ta müsabakanın ilk düdüğü itibariyle de adeta ay-yıldızlı bir şölen yaşanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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