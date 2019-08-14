BEŞİKTAŞ PARK KAPILARI AÇILDI

BEŞİKTAŞ PARK KAPILARI AÇILDI

Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa Final maçını izlemek için Beşiktaş Park etrafında bekleyen binlerce taraftar, kapıların açılmasıyla birlikte stada alındı.

14.08.2019 22:33
BEŞİKTAŞ PARK KAPILARI AÇILDI

Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa Final maçını izlemek için Beşiktaş Park etrafında bekleyen binlerce taraftar, kapıların açılmasıyla birlikte stada alındı. Dolmabahçe'de bulunan stadın çevresinde sloganlar atarak bekleyen taraftarlar, stada girişlerin başlamasıyla birlikte sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ PARK KAPILARI AÇILDI
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