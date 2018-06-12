Beşiktaş Paraguaylı Genç Yıldız Rodrigo Bogarin'i Listesine Aldı

Paraguay'da bir spor radyosu, Beşiktaş'ın Guarani takımında forma giyen 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Rodrigo Bogarin ile ilgilendiği iddia edildi.

21 YAŞINDAKİ GENÇ OYUNCU BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNE GİRDİ

Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim dahil oldu. Paraguay'da Guarani takımının formasını giyen 21 yaşındaki Rodrigo Bogarin'in siyah beyazlıların listesinde olduğu ve genç futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş'a transfer olabileceği belirtildi.

GEÇEN SEZON A TAKIMA YÜKSELDİ

Paraguay'da bir spor radyosunun duyurduğu haberde, Guarani takımında forma giyen Rodrigo Bagarin için Beşiktaş'ın devrede olduğu, siyah beyazlıların bir süredir takip ettiği genç futbolcuyla anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü. 21 yaşındaki Rodrigo Bogarin Guarani alt yapısında forma giydikten sonra A takıma yükseldi ve geçen sezon resmi maçlarda görev aldı.

BU SEZON 21 MAÇTA 4 GOL 1 ASİSTLİK PERFORMANS SERGİLEDİ

Beşiktaş'ın transfer etmek üzere olduğu iddia edilen Rodrigo Bogarin, Paraguay kulüplerinden Guarin'de forma giyiyor. Genç takımda oynadıktan sonra A takıma yüskelen Rodrigo Bogarin, 21 yaşında ve 1.82 boyunda. Orta sahada forma giyen genç futbolcu aynı zamanda kanat ve forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Bu sezon ligde 21 maçta 4 gol, 1 asistlik preformans sergileyen Rodrigo Bogarin, 2017 Clausura şampiyonluğunda sergilediği performansla göz doldurdu. Libertadores Kupası'nda 4 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen genç futbolcu özellikle çok yönlü oyun anlayışıyla tanınıyor.