Beşiktaş- Paok maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılabilecek mi? Beşiktaş-Paok maçında kimler takımına sayı getirdi?
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Beşiktaş- Paok maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılabilecek mi? Beşiktaş-Paok maçında kimler takımına sayı getirdi?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'A 3-1 yenilen Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılabilecek mi? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi eleme turu rakibi belli oldu mu?Beşiktaş- Paok maçı tüm detayları ile haberimizde

Beşiktaş- Paok maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılabilecek mi? Beşiktaş-Paok maçında kimler takımına sayı getirdi?
26.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:20

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi umutları ilk maçta sona erdi.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA LİGİ'NE KATILABİLECEK Mİ?

Siyah Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK'a elenmesinin ardından Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turundan devam edecek.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ ELEME TURU RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, 1 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle birlikte belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçları 24 Eylül Perşembe günü oynanacak ve bu turu geçen takımlar play-off turuna yükselmeye hak kazanacak.

BEŞİKTAŞ-PAOK MAÇI GOLLERİ

7. dakikada PAOK 1-0 öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Giannoulis'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Tzolis filelere gönderdi: 1-0

GOL: 24. dakikada PAOK skoru 2-0 yaptı. Bir kez daha savunmanın arkasına atılan topla pozisyona giren PAOK'ta Akpom çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı altı pasa gönderdi. Tzolis vuruşuyla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0

GOL: 30. dakikada skor 3-0 oldu. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında ani gelişen atakta Tzolis hızla ceza sahasına girerek Pelkas'ı topla buluşturdu, Pelkas'da müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-0

GOL: 36. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Larin ceza sahası içinde topu tek vuruşla gole çevirdi: 3-1

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