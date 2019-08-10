Beşiktaş, Panathinaikos ile berabere kaldı

10.08.2019 21:59

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında 7. maçı ve son hazırlık maçında Yunan temsilcisi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin hem 11'inde hem de yedeklerde Jermain Lens ve Isimat Mirian dışında genç futbolcuları seçti.

Siyah-beyazlılar mücadeleye; Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Isimat Mirin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Muhayer Oktay, Orkan Çınar ve Umut Nayir 11'i ile başladı.

Pana'da ise Teknik Direktör Georgis Donis; Kotsaris Konstantinos, Mollo Johan, Apostolakis Konstantinos, Vergos Nikolaos, Kourmpelis Dimitrios, Nunes Johao, Theocharis Evangelos, Mavrommatis Thefanis, Zagaritis Vasilios, Konan Christian ve Kampetsis Anargiros 11'ine şans verdi.

Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Kemal Mavi ve İlker Yasin Avcı hakem dörtlüsü yönetti.

İlk yarı Beşiktaş attı

Müsabakanın 12. dakikasında ceza sahası içine sol tarafından giren Lens'in pasında Erdem Seçgin boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve siyah-beyazlılar 1-0 öne geçti. 38. dakikada Muhayer sahneye çıktı ve Orkan'ın pasında topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı. İlk yarı Kartal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Panathinaikos ikinci yarı eşitliği yakaladı

İkinci yarıya Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı sahaya aynı 11'i ile çıktı. Maçın 55. dakikasında Panathinaikos Macheda ile gol çok yaklaştı. Kaleci Ersin ile karşı karşıya kalan Macheda'nın vuruşunu Ersin kurtardı. 61. dakikada Yunan ekibi farkı 1'e indirdi. Insua'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Donis'in vuruşunda Mirin'e de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın 80. dakikasında savunma arkasında sarkan Donis, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Müsabakanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca 90 dakika 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Akgün (Orkan Çınar dk. 67), Ahmet Gülay (Kerem Kalafat dk. 77), İlkay İşler (Lens dk. 82), Almos Kaan Malafat (Umut Nayir dk. 90) değişiklikleri oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA