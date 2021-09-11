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Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayla 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, çarşamba günü Bosna Hersek milli takımı kampından dönen Pjanic'i Yeni Malatyaspor karşısında görevlendirdi. Pjanic böylelikle ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaşlı taraftarlarla tanıştı.

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçında 3 değişikliğe gitti.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında görev yapan Welinton, kırmızı kart cezalısı Salih Uçan ve milli takımdan dönen Cyle Larin'e 11'de görev vermedi.

Yalçın, defansta Welinton'ın yerine Necip Uysal'ı, Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic'i ve Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi.

Alex Teixeira sakatlığını atlattı

Beşiktaş'taki ilk müsabakasına Fatih Karagümrük maçıyla çıkan ve attığı tek golle takımına 3 puan kazandıran Alex Teixeira, milli takım arasında sakatlığın atlatarak kadroya döndü.

Fatih Karagümrük maçı sonrası sakatlık yaşayan ve bir süre antrenmanlara çıkamayan Brezilyalı futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında da forvet arkasında görev aldı. Sergen Yalçın maçtan önce yaptığı açıklamada, Teixeira'nın oynamak istediğini söyledi.

Dinlendirilen Atiba ve Larin maçı statta izledi

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kanada Milli Takımı'ndan dönen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i Yeni Malatyaspor maçında görevlendirmedi.

Oynadıkları maçların ardından uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelen iki futbolcu, teknik direktör Yalçın tarafından dinlendirilirken, mücadeleyi tribünden izlediler.

Madalyalı paralimpik sporcuları da maçı izledi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay w1 kategorisinde gümüş madalya kazanan Nihat Türkmenoğlu ve bronz madalya kazanan Bahattin Hekimoğlu ile makaralı yay karışık takımında gümüş madalya kazanan Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz karşılaşmayı statta takip etti.

Mücadele öncesinde başarılı sporculara forma hediye edildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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