Beşiktaş, özel maçta Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edecek - Haberler
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Beşiktaş, özel maçta Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edecek

AA, Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş, özel maçta Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edecek

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, özel maçta yarın Avusturya şampiyonu St. Pölten ile İstanbul'da karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, özel maçta yarın Avusturya şampiyonu St. Pölten ile İstanbul'da karşılaşacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak maç, saat 15.00'te başlayacak.

Beşiktaş'ın misafiri olarak İstanbul'a gelen Avusturya ekibi, kendi liginde oynadığı 9 maçta aldığı 8 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup zirvede yer alıyor.

Açıklamada, "Büyük Beşiktaş taraftarını, takımımıza destek olmak için Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'na davet ediyoruz." denildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Avusturya, Vodafone, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Haberler

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