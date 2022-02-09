Beşiktaş, özel maçta Avusturya temsilcisi St. Pölten'i konuk edecek
AA, Emrah Oktay - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, özel maçta yarın Avusturya şampiyonu St. Pölten ile İstanbul'da karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, özel maçta yarın Avusturya şampiyonu St. Pölten ile İstanbul'da karşılaşacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak maç, saat 15.00'te başlayacak.
Beşiktaş'ın misafiri olarak İstanbul'a gelen Avusturya ekibi, kendi liginde oynadığı 9 maçta aldığı 8 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup zirvede yer alıyor.
Açıklamada, "Büyük Beşiktaş taraftarını, takımımıza destek olmak için Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'na davet ediyoruz." denildi.
AA / Emrah Oktay - Spor